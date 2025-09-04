Guacamole fresco que lembra encontros com amigos e sabores mexicanos Guacamole clássico e fresco, feito em 10 minutos com abacate, tomate, limão e coentro, ideal para acompanhar nachos e tacos, clique... Receitas de Pesos|Do R7 04/09/2025 - 14h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h38 ) twitter

Guacamole Receita Mexicana Refrescante para Reunir Amigos Receitas de Pesos

Guacamole clássico e fresco, feito em 10 minutos com abacate, tomate, limão e coentro, ideal para acompanhar nachos e tacos, clique no link para ver a receita completa

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra todos os segredos dessa deliciosa receita!

