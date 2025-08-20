Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Lentilha ao Estilo Dal Indiano Receita Saborosa e Cremosa

Receita de lentilha inspirada no dal indiano, cremosa e cheia de sabor, feita com frango, creme de leite e especiarias, prática e nutritiva...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Receitas de Pesos

Receita de lentilha inspirada no dal indiano, cremosa e cheia de sabor, feita com frango, creme de leite e especiarias, prática e nutritiva, clique no link para ver a receita completa

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.