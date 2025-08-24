Logo R7.com
Macarrão na Panela de Pressão: Rápido, Cremoso e Cheio de Sabor

O Macarrão na Panela de Pressão é a prova de que é possível cozinhar algo saboroso e caseiro em poucos minutos. Veja a receita completa...

Receitas de Pesos|Do R7

O Macarrão na Panela de Pressão é a prova de que é possível cozinhar algo saboroso e caseiro em poucos minutos.

2025-08-24

