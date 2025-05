Massa de pão para fritar com sabor de feira e carinho de vó Massa de pão para fritar simples, leve e saborosa, ideal para lanche ou café com toque caseiro. Veja como fazer do zero, clique no... Receitas de Pesos|Do R7 23/05/2025 - 14h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Massa de pão para fritar com sabor de feira e carinho de vó Receitas de Pesos

Massa de pão para fritar simples, leve e saborosa, ideal para lanche ou café com toque caseiro. Veja como fazer do zero, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para a receita completa.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Receita de Empadinhas de Queijo Fáceis e Irresistíveis

Canelone com Massa de Pastel: A Receita Mais Fácil e Irresistível

Croquete de Carne Moída Simples e Rápido: Petisco Clássico da Vovó