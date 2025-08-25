Massa para Salgados Fritos com Apenas 2 Ingredientes: Simples, Econômica e Deliciosa Essa massa com apenas 2 ingredientes é a prova de que simplicidade pode sim resultar em receitas incríveis. Veja a receita completa... Receitas de Pesos|Do R7 25/08/2025 - 20h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Salgados Fritos: Massa Fácil com Creme de Leite e Farinha Receitas de Pesos

Essa massa com apenas 2 ingredientes é a prova de que simplicidade pode sim resultar em receitas incríveis.

Para descobrir todos os detalhes dessa receita deliciosa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Mandioca Frita Cremosa: Crocante por Fora, Derretendo por Dentro

Aprenda a Fazer um Bolo de Mandioca de Liquidificador Perfeito

Panqueca sem Farinha: Leve, Saudável e Muito Saborosa Vem Aprender