Massinha de Pão Frita Macia por Dentro e Crocante por Fora Para o Café ou Lanche da Tarde Massinha de pão frita crocante e fácil, feita com fermento e leite. Ideal para lanches rápidos ou com café. Clique no link para ver...

Receitas de Pesos|Do R7 31/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 04h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share