Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Receitas

Nhoque de Batata Caseiro Macio e Leve para o Almoço de Família

Nhoque de batata macio e leve com molho sugo, pronto em 45 minutos e rende 4 porções. Receita prática para domingo em família, clique...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Nhoque de Batata com Molho Assado Receita de Domingo para Compartilhar e Guardar na Memória Receitas de Pesos

Nhoque de batata macio e leve com molho sugo, pronto em 45 minutos e rende 4 porções. Receita prática para domingo em família, clique no link para ver a receita completa

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra todos os detalhes dessa deliciosa receita!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.