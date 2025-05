Panqueca do Campo: Massa Fácil e Caseira A massa de panqueca direto do sítio é mais do que uma receita — é um resgate do sabor caseiro e do carinho típico da cozinha rural.... Receitas de Pesos|Do R7 07/05/2025 - 10h28 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Panqueca Direto do Sítio: Receita Tradicional e Nutritiva Receitas de Pesos

A massa de panqueca direto do sítio é mais do que uma receita — é um resgate do sabor caseiro e do carinho típico da cozinha rural.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra todos os segredos dessa delícia!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Pastel de 3 Ingredientes que Derrete na Boca: Surpreenda na Cozinha

A Melhor Receita de Mousse de Maracujá com 4 Ingredientes

Bolo Mousse de Limão com Massa Fofa e Mousse Gelada