Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Pão de Milho Batido Receita Caseira Fofinha e Saborosa

Pão de milho batido caseiro e fofinho, feito no liquidificador, rende 2 pães e é ideal para café ou lanche, clique no link para ver...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Pão de Milho Batido com Sabor de Café da Manhã no Interior Receitas de Pesos

Pão de milho batido caseiro e fofinho, feito no liquidificador, rende 2 pães e é ideal para café ou lanche, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para a receita completa.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.