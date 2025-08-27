Pãozinho de Batata: Receita com 4 Ingredientes e Sem Forno O pãozinho de batata com apenas quatro ingredientes é a prova de que simplicidade e sabor podem andar juntos. Veja a receita completa... Receitas de Pesos|Do R7 27/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Como fazer em 4 minutos e 4 ingredientes, Pãozinho de Batata sem usar o FORNO Receitas de Pesos

O pãozinho de batata com apenas quatro ingredientes é a prova de que simplicidade e sabor podem andar juntos.

Para saber mais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Maria-Mole: Doce Clássico Brasileiro com Textura Incomparável

Bolo de Milho Cremoso Rapidinho no Liquidificador e Não Bagunça Sua cozinha

Sanduíche Cremoso de Forno: Recheado, Quentinho e Saboroso