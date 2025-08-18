Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Para decorar, rechear ou comer de colher mesmo esse Glacê é tudo de bom!

Glacê que brilha, sabor que conquista! Feito com leite condensado e manteiga – só 3 ingredientes e muita cremosidade! Veja a receita...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Eu AMO esse Glacê com leite condensado e manteiga, perfeito para bolos e cupcakes Receitas de Pesos

Glacê que brilha, sabor que conquista! Feito com leite condensado e manteiga – só 3 ingredientes e muita cremosidade!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.