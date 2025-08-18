Para decorar, rechear ou comer de colher mesmo esse Glacê é tudo de bom!
Glacê que brilha, sabor que conquista! Feito com leite condensado e manteiga – só 3 ingredientes e muita cremosidade! Veja a receita...
Glacê que brilha, sabor que conquista! Feito com leite condensado e manteiga – só 3 ingredientes e muita cremosidade!
Glacê que brilha, sabor que conquista! Feito com leite condensado e manteiga – só 3 ingredientes e muita cremosidade!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!
Leia Mais em Receitas de Pesos:
Leia Mais em Receitas de Pesos: