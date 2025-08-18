Pastel Assado é a Receita Simples e Perfeita para o Lanche! Aprenda a fazer pastel assado de forma simples e deliciosa! Massa leve, recheios variados e muito sabor. Clique no link para ver a... Receitas de Pesos|Do R7 18/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pastelão Assado de Liquidificador Incrível Delicioso Receitas de Pesos

Aprenda a fazer pastel assado de forma simples e deliciosa! Massa leve, recheios variados e muito sabor. Clique no link para ver a receita completa!

Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para saber mais!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Maionese Verde Receita Cremosa e Refrescante

Purê de Abóbora Receita Cremosa e Reconfortante

Maionese Caseira com Ovo Cozido Receita Cremosa e Fácil