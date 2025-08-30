Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Pavê de Banana com Flan em menos de 30 minutos Topa experimentar hoje?

Sabe aquele momento em que você quer fazer algo doce, mas sem complicação? Esse pavê resolve. Veja a receita completa no link The post...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Pavê de Banana com flan uma sobremesa irresistível Receitas de Pesos

Sabe aquele momento em que você quer fazer algo doce, mas sem complicação? Esse pavê resolve.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra como preparar essa delícia!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.