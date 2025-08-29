Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Pavê de Chocolate com biscoito champanhe geladinho, cremoso e perfeito

Pavê de Chocolate com biscoito champanhe: cremoso, clássico e impossível de resistir! Quem vai querer a primeira colherada? Veja a...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Pavê de Chocolate: A Sobremesa Irresistível Que Vai Ser o Sucesso do Seu Dia! Receitas de Pesos

Pavê de Chocolate com biscoito champanhe: cremoso, clássico e impossível de resistir! Quem vai querer a primeira colherada?

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra todos os segredos dessa deliciosa receita!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.