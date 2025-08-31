Pavê de Doce de Leite e Abacaxi: Uma Sobremesa Tropical e Cremosa Essa receita de pavê de doce de leite e abacaxi é a união perfeita entre o doce cremoso e a fruta tropical. Veja a receita completa... Receitas de Pesos|Do R7 31/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 31/08/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Surpreenda com o Pavê de Doce de Leite e Abacaxi Perfeito Receitas de Pesos

Essa receita de pavê de doce de leite e abacaxi é a união perfeita entre o doce cremoso e a fruta tropical.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Empadinhas de Queijo: Um Clássico Irresistível da Culinária Brasileira

Pão de Queijo Fofinho: A Receita Perfeita Para Um Café da Manhã Irresistível

Gelado de Travessa: Sobremesa Refrescante, Fácil e Irresistível