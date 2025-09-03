Pavê de limão: simples, geladinho como a gente ama! Quem quer um pedaço? Esse pavê de limão é mais que sobremesa. é carinho em forma de doce Veja a receita completa no link The post Pavê de limão: simples... Receitas de Pesos|Do R7 03/09/2025 - 17h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pavê de limão só de olhar já fico com vontade de comer Receitas de Pesos

Esse pavê de limão é mais que sobremesa. é carinho em forma de doce Veja a receita completa no link

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Creme de Leite Condensado com Gelatina: Sobremesa Fácil, Rápida e Irresistível

Receita de Bolo de Chocolate de Liquidificador com Calda Cremosa

Massa de Panqueca Direto do Sítio: Sabor Rústico e Aconchegante