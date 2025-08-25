Pudim Caça-Marido: Um Doce Cremoso, Tradicional e Surpreendentemente Irresistível O pudim caça-marido é uma verdadeira estrela entre as sobremesas brasileiras. Com seu nome divertido e sabor inesquecível, Veja a receita... Receitas de Pesos|Do R7 24/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 24/08/2025 - 22h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DIFERENTE e Não é a toa que chama Pudim Caça-Marido descubra aqui Receitas de Pesos

O pudim caça-marido é uma verdadeira estrela entre as sobremesas brasileiras. Com seu nome divertido e sabor inesquecível,

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Pãozinho Trançado com Creme de Queijo, Doce de Leite e Canela Receita Fácil e Deliciosa

Brownie Saudável: Sem Farinha Branca e Sem Açúcar, mas com Muito Sabor!

Como Fazer Pipoca Receita Simples e Crocante