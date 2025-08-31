Pudim de Abacaxi em Calda: Receita Refrescante e Deliciosa O pudim de abacaxi em calda é uma sobremesa elegante, refrescante e com sabor tropical inconfundível. Veja a receita completa no link... Receitas de Pesos|Do R7 31/08/2025 - 10h37 (Atualizado em 31/08/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pudim de Abacaxi em Calda com Calda Caramelizada: Receita Fácil Receitas de Pesos

O pudim de abacaxi em calda é uma sobremesa elegante, refrescante e com sabor tropical inconfundível.

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Esse Pudim Caça-Marido é Tão Gostoso que Vão Pedir Bis – Aprenda a Receita!

Mandioca Frita Cremosa é na Airfryer: Receita Sem Óleo e Crocante

Truques caseiros para ter alface fresca o ano inteiro