Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Pudim de Caneca de Leite Condensado no Micro-ondas: Sobremesa Rápida e Irresistível

O pudim de caneca de leite condensado no micro-ondas é uma verdadeira revolução na sobremesa caseira. Fácil, rápido e delicioso Veja...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Pudim de Caneca com Leite Condensado: Pronto em 5 Minutos e Irresistível! Receitas de Pesos

O pudim de caneca de leite condensado no micro-ondas é uma verdadeira revolução na sobremesa caseira. Fácil, rápido e delicioso Veja a receita completa no link

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.