Pudim de Leite com Apenas 2 Ingredientes: A Receita Mais Fácil e Irresistível Imagina só: você está com vontade de comer uma sobremesa gostosa, mas não quer passar horas na cozinha nem gastar um monte de ingredientes... Receitas de Pesos|Do R7 07/05/2025 - 19h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apenas 2 ingredientes esse Pudim é fofinho aprenda e faz Receitas de Pesos

Imagina só: você está com vontade de comer uma sobremesa gostosa, mas não quer passar horas na cozinha nem gastar um monte de ingredientes. Chegou no lugar certo, Clica no link

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra como fazer essa delícia!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

A Melhor Massa de Pizza Caseira com Só 3 Ingredientes

Empadão de Frango com Massa Que Derrete na Boca: Receita Perfeita

Molho de Queijo Cremoso: Transforme Seu Macarrão em um Prato Irresistível