Pudim de Leite com Apenas 2 Ingredientes: A Receita Mais Fácil e Irresistível Imagina só: você está com vontade de comer uma sobremesa gostosa, mas não quer passar horas na cozinha nem gastar um monte de ingredientes... Receitas de Pesos|Do R7 17/06/2025 - 02h55 (Atualizado em 17/06/2025 - 02h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apenas 2 ingredientes esse Pudim é fofinho aprenda e faz Receitas de Pesos

Imagina só: você está com vontade de comer uma sobremesa gostosa, mas não quer passar horas na cozinha nem gastar um monte de ingredientes. Chegou no lugar certo, Clica no link

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra como fazer essa delícia!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Como Fazer Pãozinho de Tapioca Perfeito em Minutos

O Nhoque Mais Leve e Gostoso: Aprenda com Apenas 4 Ingredientes

Manteiga caseira com apenas 2 ingredientes mais saudável e natural adoro fazer em todo lugar