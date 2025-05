Pudim de Leite com Apenas 2 Ingredientes: A Receita Mais Fácil e Irresistível Imagina só: você está com vontade de comer uma sobremesa gostosa, mas não quer passar horas na cozinha nem gastar um monte de ingredientes... Receitas de Pesos|Do R7 26/05/2025 - 21h55 (Atualizado em 26/05/2025 - 21h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apenas 2 ingredientes esse Pudim é fofinho aprenda e faz Receitas de Pesos

Imagina só: você está com vontade de comer uma sobremesa gostosa, mas não quer passar horas na cozinha nem gastar um monte de ingredientes. Chegou no lugar certo, Clica no link

Não perca a oportunidade de aprender essa receita incrível! Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para a matéria completa.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Cupcake no micro-ondas fofinho e pronto em minutos para matar a vontade de doce

Cocada de côco fresco igual à da feira, com gosto de infância e textura perfeita

Guia prático para plantar Erva-doce e colher para chás