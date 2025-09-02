Pudim de Leite Ninho Gelado Uma Sobremesa Perfeita e Sem Forno! Com poucos ingredientes e sem complicação, você terá um pudim cremoso e delicioso para qualquer ocasião! Experimente Veja a receita... Receitas de Pesos|Do R7 02/09/2025 - 09h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pudim de Leite Ninho que não vai ao fogo uma TENTAÇÃO cremosa Receitas de Pesos

Com poucos ingredientes e sem complicação, você terá um pudim cremoso e delicioso para qualquer ocasião!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra todos os segredos dessa deliciosa receita!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Fatias Húngaras: Doce Tradicional, Macio e Recheado com Coco

Panqueca Sem Farinha: Leve, Nutritiva e Perfeita para Todas as Refeições

Cuscuz Recheado com Queijo e Banana Combinação Nordestina Irresistível