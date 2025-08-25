Pudim Gelado Prático: Sem Ovo e Sem Forno – Delícia em Minutos O pudim gelado prático sem ovo e sem forno é a escolha certa para quem quer uma sobremesa rápida, gostosa e sem complicação. Veja a... Receitas de Pesos|Do R7 24/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pudim Gelado Sem Forno: Delicioso e Sem Ovo! Receitas de Pesos

O pudim gelado prático sem ovo e sem forno é a escolha certa para quem quer uma sobremesa rápida, gostosa e sem complicação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra como preparar essa delícia em minutos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Xarope Caseiro de Gengibre e Limão Natural para Fortalecer a Imunidade

Cocada de Leite Ninho de Corte: Doce Macio, Cremoso e Muito Fácil de Fazer

Pudim Caça-Marido: Um Doce Cremoso, Tradicional e Surpreendentemente Irresistível