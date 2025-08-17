Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Quer uma sobremesa gelada e fácil? Esse Pudim sem forno e sem Ovo é a escolha ideal

O pudim mais fácil da sua vida chegou! E ainda é sem ovo e sem forno. Vem aprender! Veja a receita completa no link The post Quer uma...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Pudim Sem Ovo, Sem Forno e com Apenas 5 Ingredientes Prático e Gostoso! Receitas de Pesos

O pudim mais fácil da sua vida chegou! E ainda é sem ovo e sem forno. Vem aprender!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra como fazer essa deliciosa sobremesa!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.