Sagu de Vinho Tradicional Cremoso com Cravo e Canela Sagu de vinho cremoso e brilhante com especiarias, fácil de fazer e perfeito com creme inglês, rende até 10 porções, clique no link... Receitas de Pesos|Do R7 09/08/2025 - 18h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sagu de Vinho Receita Clássica Que Traz Sabor, Tradição e Lembranças de Família Receitas de Pesos

Sagu de vinho cremoso e brilhante com especiarias, fácil de fazer e perfeito com creme inglês, rende até 10 porções, clique no link para ver a receita completa

Para saber mais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Creme de Alho Receita Maravilhosa que você vai aprender

Aprenda como plantar tomilho e colher no tempo certo

Biscoito de Polvilho com Queijo: Crocante, Leve e Irresistível