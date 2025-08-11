Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Receitas

Sanduíche Natural de Frango Fresco Leve e Saboroso para o Dia a Dia

Sanduíche natural de frango com creme leve de iogurte, cenoura e ervas, pronto em 30 min e ideal para lanche prático, clique no link...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Sanduíche natural de frango leve, saboroso e perfeito para qualquer hora Receitas de Pesos

Sanduíche natural de frango com creme leve de iogurte, cenoura e ervas, pronto em 30 min e ideal para lanche prático, clique no link para ver a receita completa

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.