Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Sanduíche Natural leve que lembra praia e lanche de infância

Sanduíche natural rápido e saudável, recheado com frango e legumes, prático para lanches leves e nutritivos, clique no link para ver...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Massa de Pizza de Longa Fermentação para Sanduíche Receita Artesanal Receitas de Pesos

Sanduíche natural rápido e saudável, recheado com frango e legumes, prático para lanches leves e nutritivos, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para a receita completa.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.