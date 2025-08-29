Sobremesa dos Sonhos: Torta de Doce de Leite com Ganache de Chocolate A torta creme de doce de leite e chocolate é uma sobremesa perfeita para impressionar com pouco esforço. Veja a receita completa no... Receitas de Pesos|Do R7 29/08/2025 - 18h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Torta Creme de Doce de Leite uma opção ótima de sobremesa Receitas de Pesos

A torta creme de doce de leite e chocolate é uma sobremesa perfeita para impressionar com pouco esforço.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Quer deixar seu café da tarde especial? Aposte nesse bolo de limão com glacê!

Experimente essa Cocada de leite Ninho de corte que derrete na boca!

Maionese Verde Receita Cremosa e Cheia de Sabor