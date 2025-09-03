Suco de Melancia refrescante que lembra verão e tardes ensolaradas Suco de melancia rápido e saudável, pronto em 5 minutos, ideal para refrescar no verão com dicas de combinações, clique no link para... Receitas de Pesos|Do R7 03/09/2025 - 18h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suco de Melancia Frescor e Sabor que Lembram Verão e Infância Receitas de Pesos

Suco de melancia rápido e saudável, pronto em 5 minutos, ideal para refrescar no verão com dicas de combinações, clique no link para ver a receita completa

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Fraldinha na Airfryer suculenta que lembra churrasco em família

Creme de Leite Condensado com Gelatina: Sobremesa Fácil, Rápida e Irresistível

Pavê de limão: simples, geladinho como a gente ama! Quem quer um pedaço?