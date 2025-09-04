Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Temaki fresquinho que lembra encontros com amigos e sabores do Japão

Temaki clássico japonês com salmão e cream cheese, fácil de preparar em casa, cheio de frescor e sabor, clique no link para ver a receita...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Temaki Receita Japonesa Fácil Que Transforma o Jantar em Festa Receitas de Pesos

Temaki clássico japonês com salmão e cream cheese, fácil de preparar em casa, cheio de frescor e sabor, clique no link para ver a receita completa

Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para a receita completa!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.