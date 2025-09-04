Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Torta de Pão de Forma Salgada que lembra reuniões de família e festas de fim de semana

Torta de pão de forma salgada com frango e legumes, cremosa e prática, ideal para festas e lanches rápidos, clique no link para ver...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Torta de Pão de Forma Salgada Cremosa e Rápida Para Reuniões e Lanches Receitas de Pesos

Torta de pão de forma salgada com frango e legumes, cremosa e prática, ideal para festas e lanches rápidos, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para a receita completa.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.