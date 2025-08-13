Torta Fácil de Frango e Massa de Pastel: Uma Receita Rápida, Econômica e Saborosa A torta fácil de frango e massa de pastel é a receita ideal para quem deseja unir praticidade e sabor em um único prato. Veja a receita... Receitas de Pesos|Do R7 13/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h38 ) twitter

Como Fazer Torta de Frango com Massa de Pastel: Dica Rápida e Fácil Receitas de Pesos

A torta fácil de frango e massa de pastel é a receita ideal para quem deseja unir praticidade e sabor em um único prato.

