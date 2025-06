Transforme Suas Batatas Fritas com Este Truque de Cozinha Com o truque do vinagre, suas batatas fritas nunca mais serão as mesmas. Sequinhas, crocantes e douradas, Veja a receita completa no... Receitas de Pesos|Do R7 05/06/2025 - 14h16 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o truque do vinagre, suas batatas fritas nunca mais serão as mesmas. Sequinhas, crocantes e douradas, Veja a receita completa no link

Não perca a oportunidade de aprimorar suas habilidades na cozinha! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Requeijão Caseiro Cremoso no Liquidificador: Receita Imbatível

O Melhor Pão de Queijo Fofinho da Sua Vida – Aprenda Agora

Como plantar Pimentão em casa e colher frutos coloridos com facilidade