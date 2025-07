116 anos do Theatro Municipal 116 anos do Theatro Municipal: comemoração abre as portas com mega programação e ópera de Bizet Julho é mês de festa no Theatro Municipal... Revista Manchete|Do R7 13/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 13/07/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Manchete

Julho é mês de festa no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. No dia 14, um dos mais importantes patrimônios culturais do Brasil celebra 116 anos de história com uma programação gratuita e diversificada, aberta ao público desde as primeiras horas da manhã até o fim da noite.

Não perca a chance de celebrar essa data especial e conhecer toda a programação! Consulte no nosso parceiro Revista Manchete para a matéria completa.

Leia Mais em Revista Manchete:

Refúgio gastronômico carioca: Casa Horto

Shows agitam o palco do Qualistage

Peça A Baleia