15ª edição da ArtRio movimenta a cena cultural do Rio em setembro Entre os dias 10 e 14 de setembro, o Rio de Janeiro recebe a 15ª... Revista Manchete|Do R7 08/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h18 )

15ª edição da ArtRio movimenta a cena cultural do Rio em setembro Entre os dias 10 e 14 de setembro, o Rio de Janeiro recebe a 15ª edição da ArtRio, uma das principais feiras de arte contemporânea da América Latina. Com sede na Marina da Glória, o evento reúne galerias renomadas, artistas consagrados e novos talentos, consolidando-se como um ponto de encontro entre diferentes públicos e agentes do mercado de arte.

