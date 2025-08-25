40 anos do Natal Luz em Gramado
VEM AÍ OS 40 ANOS DO NATAL LUZ EM GRAMADO Gramado se prepara para celebrar uma das edições mais aguardadas de sua história: os 40 anos...
VEM AÍ OS 40 ANOS DO NATAL LUZ EM GRAMADO Gramado se prepara para celebrar uma das edições mais aguardadas de sua história: os 40 anos do Natal Luz. Reconhecido como o maior evento natalino do Brasil e um dos mais grandiosos do mundo, o espetáculo transforma a charmosa cidade da Serra Gaúcha em um verdadeiro conto de fadas, encantando visitantes de todas as idades.
VEM AÍ OS 40 ANOS DO NATAL LUZ EM GRAMADO Gramado se prepara para celebrar uma das edições mais aguardadas de sua história: os 40 anos do Natal Luz. Reconhecido como o maior evento natalino do Brasil e um dos mais grandiosos do mundo, o espetáculo transforma a charmosa cidade da Serra Gaúcha em um verdadeiro conto de fadas, encantando visitantes de todas as idades.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e descubra tudo sobre essa celebração mágica!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e descubra tudo sobre essa celebração mágica!
Leia Mais em Revista Manchete:
Leia Mais em Revista Manchete: