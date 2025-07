“A Coisa” encerra temporada com sessões lotadas e elogios “A Coisa” encerra temporada com sessões lotadas e elogios O público tem apenas mais uma chance para conferir “A Coisa”, espetáculo... Revista Manchete|Do R7 28/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 10h58 ) twitter

“A Coisa” encerra temporada com sessões lotadas e elogios. O público tem apenas mais uma chance para conferir “A Coisa”, espetáculo que chega à última semana de apresentações no Teatro Ipanema, com sessões de sexta a domingo, às 20h. Após duas temporadas de casa cheia, a montagem retorna em grande estilo e se despede agora com sessões que prometem emocionar, surpreender e fazer rir — tudo isso em meio a uma atmosfera inusitada, reflexiva e absolutamente atual.

Não perca a oportunidade de ver este espetáculo incrível!

