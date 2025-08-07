Alcione celebra o samba no Vivo Rio Alcione celebra o samba no Vivo Rio A rainha do samba está de volta aos palcos do Vivo Rio. Alcione se apresenta nos... Revista Manchete|Do R7 07/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 13h58 ) twitter

Alcione celebra o samba no Vivo Rio A rainha do samba está de volta aos palcos do Vivo Rio. Alcione se apresenta nos dias 15 e 16 de agosto de 2025, às 21h, prometendo duas noites inesquecíveis com o melhor do samba e da música popular brasileira. Com mais de 40 anos de carreira e uma das vozes mais marcantes da nossa música, a Marrom retorna ao Rio de Janeiro com um repertório repleto de clássicos que atravessam gerações. Os ingressos já estão à venda na bilheteria da casa e pelo site Ticket360.

