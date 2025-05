Alta Gastronomia feita com Amor e Alma O sentimento e a culinária estão intimamente relacionados, assim como a degustação e a socialização. Nesta coluna, apresentamos a experiência... Revista Manchete|Do R7 26/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 08h36 ) twitter

O sentimento e a culinária estão intimamente relacionados, assim como a degustação e a socialização. Nesta coluna, apresentamos a experiência do despertar do paladar com sabor de afeto. Escolhemos nesta edição a rica comida tailandesa, inspirada em diversas culturas, como a chinesa, a vietnamita e a indiana, feita a quatro mãos com o talentoso chef Itamar Araújo, com quem compartilho uma história desde seus tempos de formação profissional. Esse reencontro na cozinha foi mais do que simbólico – foi uma celebração daquilo que a gastronomia tem de mais bonito: a capacidade de criar laços, de gerar trocas genuínas e de perpetuar conhecimento.

Para saber mais sobre essa deliciosa experiência gastronômica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

