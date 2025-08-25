“As Bruxas de Salém” no Teatro Casa Grande
“As Bruxas de Salém” chega ao Teatro Casa Grande Prepare-se para uma experiência teatral intensa e envolvente: “...
“As Bruxas de Salém” chega ao Teatro Casa Grande Prepare-se para uma experiência teatral intensa e envolvente: “As Bruxas de Salém” estreia no dia 4 de setembro de 2025, no Teatro Casa Grande, no Leblon, Rio de Janeiro. Com direção de Renato Carrera e um elenco de 15 talentosos atores e atrizes, incluindo Carmo Dalla Vecchia e Vannessa Gerbelli, a peça de Arthur Miller vai muito além do relato histórico, trazendo uma crítica social e política que continua atual, explorando a verdade, a integridade individual e os perigos da intolerância. Não perca a chance de viver essa experiência única e consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete. Leia Mais em Revista Manchete:
“As Bruxas de Salém” chega ao Teatro Casa Grande Prepare-se para uma experiência teatral intensa e envolvente: “As Bruxas de Salém” estreia no dia 4 de setembro de 2025, no Teatro Casa Grande, no Leblon, Rio de Janeiro. Com direção de Renato Carrera e um elenco de 15 talentosos atores e atrizes, incluindo Carmo Dalla Vecchia e Vannessa Gerbelli, a peça de Arthur Miller vai muito além do relato histórico, trazendo uma crítica social e política que continua atual, explorando a verdade, a integridade individual e os perigos da intolerância.
Não perca a chance de viver essa experiência única e consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.
Leia Mais em Revista Manchete: