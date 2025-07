Cadeg: Uma Casa Portuguesa Cadeg UMA CASA PORTUGUESA COM CERTEZA! Mesmo à distância, a gente sabe que está chegando em um cantinho legitimamente português do... Revista Manchete|Do R7 25/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h38 ) twitter

Cadeg UMA CASA PORTUGUESA COM CERTEZA! Mesmo à distância, a gente sabe que está chegando em um cantinho legitimamente português do Rio de Janeiro. E não é nem pelo som das concertinas – instrumento muito parecido com o acordeom, que se popularizou em Portugal. O delicioso aroma de sardinhas na brasa entrega que, no Cadeg, todo sábado tem festa lusitana.

