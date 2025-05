Camila Farani CAMILA FARANI: O DESPONTAR DE UMA CARIOCA NO CENÁRIO DO EMPREENDEDORISMO “EU SOU EMPREENDEDORA E A ALMA INQUIETA É MUITO LATENTE EM... Revista Manchete|Do R7 26/05/2025 - 08h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Manchete

CAMILA FARANI: O DESPONTAR DE UMA CARIOCA NO CENÁRIO DO EMPREENDEDORISMO “EU SOU EMPREENDEDORA E A ALMA INQUIETA É MUITO LATENTE EM MIM. ENTÃO, PRECISEI EQUILIBRAR ISSO: A IMAGEM PÚBLICA VERSUS A ESSÊNCIA DA EMPREENDEDORA. O QUE MUDOU NÃO FOI SÓ A MINHA AGENDA, MAS TAMBÉM A CONSCIÊNCIA DO IMPACTO QUE MINHA FALA E MEUS MOVIMENTOS GERAM NO ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR BRASILEIRO. E EU NUNCA FUJO DESSA RESPONSABILIDADE. MUITO PELO CONTRÁRIO, SERVE COMO UMA MÁQUINA PROPULSORA.” Reconhecida com vários títulos importantes que a classificam como uma mulher de destaque no âmbito empresarial, Camila Farani garante: a vida nunca entrega a conta na mesa errada. Resultado de muita dedicação e estratégias em cada etapa da escalada, o patamar atual tem uma longa história, compartilhada pela influenciadora nesta entrevista.

Para saber mais sobre a trajetória inspiradora de Camila Farani, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

Leia Mais em Revista Manchete:

Helicóptero: Quando o Céu é o Limite

Seu Pet também merece um SkinCare

Previdência Social e Novas Relações