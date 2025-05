Capital Inicial no Qualistage Capital Inicial no Qualistage A banda Capital Inicial se apresenta no dia 31 de maio, no Qualistage, no Rio de Janeiro. Com mais de... Revista Manchete|Do R7 26/05/2025 - 10h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 10h16 ) twitter

Capital Inicial no Qualistage

A banda Capital Inicial se apresenta no dia 31 de maio, no Qualistage, no Rio de Janeiro. Com mais de quatro décadas de estrada, o grupo promete um show repleto de sucessos que marcaram gerações, como "Primeiros Erros", "Natasha" e "À Sua Maneira". A apresentação faz parte da turnê que celebra a trajetória da banda no rock nacional, com novos arranjos e a energia de sempre. Não perca a chance de reviver os grandes sucessos do Capital Inicial!

