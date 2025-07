Casa Firjan: Onde a Cultura Resgata o Passado e Vive o Futuro CASA FIRJAN: ONDE A CULTURA RESGATA O PASSADO E VIVE O FUTURO, HOJE A Casa Firjan é considerada um hub (centro de atividades) de inovação... Revista Manchete|Do R7 25/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h38 ) twitter

Revista Manchete

A Casa Firjan é considerada um hub (centro de atividades) de inovação e tendências da Federação das Indústrias do Rio, mas, no passado, o casarão histórico era conhecido como Palacete Guinle - Paula Machado. A fachada clássica do bem tombado se conecta ao Espaço Inova – um prédio moderno com propostas dedicadas à tecnologia e à cultura.

Para saber mais sobre a rica história e as inovações que a Casa Firjan oferece, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

