Cazuza Exagerado: a maior exposição já realizada sobre o artista
Revista Manchete|Do R7
09/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 09/06/2025 - 13h37 )

Maior exposição já realizada sobre Cazuza estreia no Rio de Janeiro em 12 de junho. Celebrando os 40 anos do álbum Exagerado, a exposição CAZUZA EXAGERADO será inaugurada no dia 12 de junho, ocupando mais de 1.500 metros quadrados no terraço do Shopping Leblon — bairro onde o artista viveu e se tornou símbolo da cena cultural carioca e nacional.

