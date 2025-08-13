Celebrare no Qualistage: 30 anos de música
Celebrare no Qualistage: 30 anos de música Você já se pegou pensando “quem nunca participou de uma noite animada ao som dessa banda...
Celebrare no Qualistage: 30 anos de música. Você já se pegou pensando “quem nunca participou de uma noite animada ao som dessa banda?” Pois essa é a oportunidade perfeita para mudar isso de vez. No dia 16 de agosto de 2025, às 21h30, a “Máquina de Fazer Pessoas Felizes” — a consagrada Banda Celebrare — retorna ao icônico Qualistage para celebrar seus 30 anos de carreira numa noite repleta de nostalgia, energia e música boa. É a chance ideal para quem ainda não teve o prazer de ser embalado ao vivo por esse repertório contagiante de Dance & Disco Music. Não perca a chance de viver essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete. Leia Mais em Revista Manchete:
Celebrare no Qualistage: 30 anos de música. Você já se pegou pensando “quem nunca participou de uma noite animada ao som dessa banda?” Pois essa é a oportunidade perfeita para mudar isso de vez. No dia 16 de agosto de 2025, às 21h30, a “Máquina de Fazer Pessoas Felizes” — a consagrada Banda Celebrare — retorna ao icônico Qualistage para celebrar seus 30 anos de carreira numa noite repleta de nostalgia, energia e música boa. É a chance ideal para quem ainda não teve o prazer de ser embalado ao vivo por esse repertório contagiante de Dance & Disco Music.
Não perca a chance de viver essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.
Leia Mais em Revista Manchete: