Revista Manchete

Revista Manchete|Do R7

Celebrare no Qualistage: 30 anos de música. Você já se pegou pensando “quem nunca participou de uma noite animada ao som dessa banda?” Pois essa é a oportunidade perfeita para mudar isso de vez. No dia 16 de agosto de 2025, às 21h30, a “Máquina de Fazer Pessoas Felizes” — a consagrada Banda Celebrare — retorna ao icônico Qualistage para celebrar seus 30 anos de carreira numa noite repleta de nostalgia, energia e música boa. É a chance ideal para quem ainda não teve o prazer de ser embalado ao vivo por esse repertório contagiante de Dance & Disco Music.

