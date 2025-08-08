Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Clara Nunes: o musical chega ao Rio para emocionar

Clara Nunes: o musical chega ao Rio para emocionar o público Depois de temporadas arrebatadoras em São Paulo e Fortaleza, o emocionante...

Revista Manchete

Revista Manchete|Do R7

Revista Manchete

Clara Nunes: o musical chega ao Rio para emocionar o público Depois de temporadas arrebatadoras em São Paulo e Fortaleza, o emocionante musical Clara Nunes – A Tal Guerreira chega finalmente ao Rio de Janeiro para uma temporada inédita, de 08 a 31 de agosto, na Grande Sala do Complexo Cidade das Artes . Os ingressos custam a partir de R$ 22,50 — uma experiência imperdível.

Consulte no nosso parceiro Revista Manchete e não perca a oportunidade de se encantar com a força, a beleza e a sensibilidade de Clara Nunes!

Leia Mais em Revista Manchete:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.