Clara Nunes: o musical chega ao Rio para emocionar
Clara Nunes: o musical chega ao Rio para emocionar o público Depois de temporadas arrebatadoras em São Paulo e Fortaleza, o emocionante...
Clara Nunes: o musical chega ao Rio para emocionar o público Depois de temporadas arrebatadoras em São Paulo e Fortaleza, o emocionante musical Clara Nunes – A Tal Guerreira chega finalmente ao Rio de Janeiro para uma temporada inédita, de 08 a 31 de agosto, na Grande Sala do Complexo Cidade das Artes . Os ingressos custam a partir de R$ 22,50 — uma experiência imperdível.
Clara Nunes: o musical chega ao Rio para emocionar o público Depois de temporadas arrebatadoras em São Paulo e Fortaleza, o emocionante musical Clara Nunes – A Tal Guerreira chega finalmente ao Rio de Janeiro para uma temporada inédita, de 08 a 31 de agosto, na Grande Sala do Complexo Cidade das Artes . Os ingressos custam a partir de R$ 22,50 — uma experiência imperdível.
Consulte no nosso parceiro Revista Manchete e não perca a oportunidade de se encantar com a força, a beleza e a sensibilidade de Clara Nunes!
Consulte no nosso parceiro Revista Manchete e não perca a oportunidade de se encantar com a força, a beleza e a sensibilidade de Clara Nunes!
Leia Mais em Revista Manchete:
Leia Mais em Revista Manchete: