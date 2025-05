Clube do Feijão Amigo O tradicional Clube do Feijão Amigo, fundado há 45 anos e hoje presente em mais de 30 países, reuniu personalidades de destaque nos... Revista Manchete|Do R7 26/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 08h36 ) twitter

Revista Manchete

O tradicional Clube do Feijão Amigo, fundado há 45 anos e hoje presente em mais de 30 países, reuniu personalidades de destaque nos segmentos turístico, político e empresarial, durante almoço no Pareo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Entre os homenageados, o Secretário de Estado de Turismo Gustavo Tutuca recebeu da Confraria uma placa de reconhecimento pelo seu trabalho.

