Comédia “A Manhã Seguinte” no Rio
Carol Castro e Bruno Fagundes estrelam a comédia “A Manhã Seguinte” no Rio. E se o amor só começasse depois do primeiro “bom dia”? Essa é a provocação de “A Manhã Seguinte”, comédia leve e inteligente que já conquistou plateias em mais de 10 países e agora ganha montagem inédita no Brasil. A estreia acontece no dia 5 de setembro, no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, com temporada até 12 de outubro. As sessões serão às sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h.
